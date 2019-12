Skurczony sweter? Można go rozciągnąć

Ile razy zdarzyło ci się, że wyjmując ubrania z pralki, zamarło ci serce? Znasz to uczucie, kiedy widzisz, że twój ulubiony sweter zmniejszył się o kilka rozmiarów? A może skurczyłaś ulubiony sweter swojego męża? Wiemy, jak to naprawić.

Jeśli gorączkowo poszukujesz sposobu, jak rozciągnąć skurczony sweter to jesteś w dobrym miejscu. Jest nadzieja nawet dla tych, których ulubiony kardigan wygląda tak, jakby należał do sześcioletniej siostrzenicy.

Skurczony sweter – jak go rozciągnąć

Napełnij zlew letnią wodą i odrobiną odżywki do włosów. Zanurz w nim sweter i pozostaw go tam na 10 minut. Możesz dolać też zmiękczającego płynu do prania. To rozluźni włókna odzieży.