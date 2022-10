Rzęsy, jak wachlarze? Ten gadżet za 100 zł gwarantuje taki efekt

Elektryczna zalotka zwana jest także lokówką do rzęs. Działa bowiem na podobnej zasadzie, co lokówka – pod wpływem ciepła podkręca włoski. Wystarczy włączyć urządzenie, poczekać kilkanaście sekund, aż nagrzeje się do odpowiedniej temperatury i przeczesać szczoteczką rzęsy, tak, jak robimy to w przypadku tuszu. Włoski będą podkręcone, przeczesane, optycznie zagęszczone, a ten efekt będzie cieszył oko długo. I to także te z was, których rzęsy są zwykle oporne na wszelkie podkręcające zabiegi.