Śledzą ich miliony. Mało kto wie, że są Polakami

Prowadzą kanał "Men with the pot", który na You Tube śledzi 1,5 mln widzów. Do tej pory nikt nie wiedział, że prowadzący kanał są Polakami. Youtuberzy postanowili po raz pierwszy ujawnić się w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą dla Wirtualnej Polski. - Dostaliśmy zaproszenie na jedno z największych wydarzeń zamykających kulinarny rok w Polsce i dlatego przylecieliśmy do kraju. Postanowiliśmy połączyć wszystkie okazje i zrobić nasz coming out - mówi współtwórca projektu. Posłuchajcie rozmowy!

