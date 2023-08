Ślinisz się w nocy? Organizm może wysyłać ważny sygnał

Ślinisz się w nocy? To może być ważny sygnał

Zazwyczaj ślinienie to nic złego. Czasami jednak organizm wysyła nam w ten sposób sygnał o problemach ze zdrowiem. Jest to np. jeden z objawów bezdechu sennego. Osoby, które na to cierpią, często śpią z otwartymi ustami, co prowadzi do wyciekania śliny na poduszkę.