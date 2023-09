Slow Space by PUMA zaprasza na jesienne spotkania we wrocławskim pop-upie marki

Slow Space by PUMA to inicjatywa Oli Kwiatkowskiej, twórczyni projektu Slow Living Poland, we współpracy z marką PUMA, która jako główny partner wydarzenia od dawna, za pośrednictwem różnorodnych kampanii oraz współprac z inspirującymi ambasadorkami, wspiera inicjatywy kobiet na całym świecie, kształtując i budując w nich pewność siebie oraz zachęcając do podejmowania kolejnych kroków w drodze po swoją lepszą przyszłość. Flagowe zajęcia marki to treningi SWEATY ENDORPHINS prowadzone przez ambasadorkę Martę Kruk (Codziennie Fit). PUMA wspiera także większość zajęć, które odbędą się w przestrzeni – praktyka jogi, pilates, warsztaty grupowe jak również indywidualne konsultacje z ekspertami. Jesienne spotkania we wrocławskiej przestrzeni przy ulicy Szewskiej to zachęta do tego, żeby zwolnić, otulić się i zgłębić tematy związane z wrażliwością, bliskością, emocjami.