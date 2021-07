Zbyt odważne sukienki na wesele. "Niewłaściwy ubiór to lekceważenie"

W jednej z facebookowych grup skierowanych do przyszłych panien młodych codziennie pojawiają się posty, w których oburzone kobiety opisują historie dotyczące nieodpowiedniego stroju weselnego. Sytuacje, w których koleżanki wybierają "niedozwolone" kolory lub ich sukienki nie zasłaniają tego, co powinny, doprowadzają panny młode do istnego szału. Jak zatem tego uniknąć? Jak właściwie ubrać się na ślub, a jak na wesele? Czy istnieją zasady, których naprawdę lepiej jest przestrzegać? O tym rozmawiamy z ekspertką savoir vivre, dr Ireną Kamińską-Radomską.