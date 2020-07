Śluby księżniczki Beatrycze i Meghan Markle. Ekspertka porównała ich mowy ciała

Judi James jest przekonana, że księżna Sussex nie mogła w pełni okazać swojej radości z powodu zaślubin. Wynikało to z ogromnej presji ze strony mediów i ludzi. Razem z Harrym wyjątkowo pilnowali się, nawet w najprostszych gestach jak choćby trzymanie się za ręce. – Nie mogli się za często dotykać jak to zwykle robią osoby, które biorą ze sobą ślub – sądzi. I to mimo że Harry przyjął rycerską postawę, by Meghan mogła się na nim oprzeć, gdy wyszli przed tłum. Bardziej byli skupieni na obserwujących ich ludziach niż na sobie nawzajem.