Książę Harry jest mniej inteligentny niż Meghan Markle? Autorka książki o księżnej Dianie analizuje zachowanie pary

Lady Colin Campbell, autorka książki o księżnej Dianie "Diana in Private: The Princess Nobody Knows", skomentowała zachowanie Meghan i Harry'ego. Według niej książę Harry jest mniej inteligentny niż Meghan Markle i zgadza się z tym, co mówi żona, ponieważ "desperacko chce ją zadowolić".

Urodzona na Jamajce brytyjska pisarka Lady Colin Campbell po raz kolejny opisała w książce to, co myśli na temat brytyjskiej rodziny królewskiej. Jej książka o księciu Harrym i Meghan Markle "Meghan and Harry: The Real Story" właśnie ukazała się w Wielkiej Brytanii. Przy okazji jej promocji, kobieta udzieliła wywiadu Daily Mail, w którym oceniła i podsumowała zachowania i charaktery Harry'ego i Meghan. Jej słowa są naprawdę kontrowersyjne.

Książę Harry i Meghan Markle – kto dominuje w ich związku?

Meghan Markle dokonała małej rewolucji na brytyjskim dworze. Kiedy na świat przyszło jej pierwsze dziecko, postanowiła zrzec się tytułu księżnej, by mały Archie mógł dorastać z dala od medialnego szumu. Nie bez powodu to ją uznaje się za osobę dominującą w związku z Harrym. O ich relacji przy okazji publikacji książki postanowiła opowiedzieć Lady Colin Campbell, autorka "Meghan and Harry: The Real Story".

Kobieta twierdzi, że Harry'ego i Meghan łączy silna więź, ale to Meghan "nosi spodnie". Harry ma być w nią silnie zapatrzony – podaje "Daily Mail". Kobieta odniosła się też do tego, które z małżonków wykazuje się większą inteligencją.

"Moim zdaniem Harry jest znacznie mniej inteligentną postacią niż Meghan” – powiedziała Lady Colin Campbell. Ekspertka zdecydowała się też na odważne porównanie Meghan do księżnej Diany. "Jest osobą tak dominującą, czarującą i urzekającą, jak księżna Diana w swoim małżeństwie. Ona chyba ma ambicję, by ją przyćmić, by być kimś bardziej kontrowersyjnym niż Diana" – podsumowała.

W 2018 roku Lady Colin Campbell przewidziała, że Meghan Markle nie przystosuje się do zasad panujących na brytyjskim dworze i wywoła skandal, jakiego nikt się nie spodziewa. Dwa lata później, w styczniu 2020, książę Harry i Meghan Markle zrezygnowali z tytułów i wyprowadzili się z synem Archiem do Los Angeles.

