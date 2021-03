Słynna scena straumatyzowała Sharon Stone. "Obiecali, że nic nie będzie widać"

63-letnia Stone opowiedziała o kulisach nagrywania sceny w autobiografii "The Beauty of Living Twice". Wyznała, że przed wejściem na plan osoba z produkcji podeszła do niej i powiedziała, żeby zdjęła majtki, obiecując zarazem, że widzowie nie zobaczą jej części intymnych. Kiedy jednak zaproszono ją na pokaz filmu w pokoju "pełnym ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z projektem", przeżyła niemałe zaskoczenie.