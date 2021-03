Skandal w słupskim szpitalu. "Wy… za szklane drzwi z tym małym skur… z mutacją"

"Wcześniej zadzwoniłam, aby pielęgniarka wpuściła mnie do poczekalni. Były dwie panie pielęgniarki. Jedna kazała rozebrać się i poczekać z dzieckiem na doktora. Pani pielęgniarka poszła zgłosić do doktora, że jestem już z małym dzieckiem. Słów, które dochodziły z gabinetu, nie powinnam nigdy usłyszeć" – opowiada w liście słupczanka.

Lekarz wyzywał dziecko?

Jeśli wierzyć czytelniczce, później przyszła do niej pielęgniarka, której było głupio z powodu zachowania lekarza. "Po cichu mówiła do mnie: 'Przepraszamy za doktora. Jesteśmy zmuszone, by z nim pracować.' Ja zapytałam, czy on zawsze taki, a pielęgniarka odpowiedziała, że jest dużo skarg na niego. Ze zdziwieniem zapytałam, czemu on tu jeszcze pracuje – wspomina.