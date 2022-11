Słynna zakonnica zrzuciła habit. Dziś jest nie do poznania

W 2014 roku Cristina Scuccia wystąpiła w programie "The Voice of Italy" i już podczas przesłuchań w ciemno jej wykonanie utworu "No One" Alicii Keys zachwyciło jurorów oraz widzów. Nagranie z tego etapu w serwisie YouTube obejrzano kilkadziesiąt milionów razy, a siostra Cristina Scuccia zdobyła sporą popularność nie tylko we Włoszech. Zakonnica wystąpiła także w Polsce podczas transmitowanego na antenie TVP Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej "Jasna Strona Mocy".