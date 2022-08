Pracuje w oknie życia. "Żarty mogą skutkować tym, że matka wyrzuci dziecko na śmietnik"

Zdaje się, że nasze okno życia w tej chwili jest jedynym na Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o konsekwencje prawne dla osób, które demolują okno życia, to jeśli szkody nie przekroczą 500 zł, to jest to wykroczenie. Jeśli przekroczą, to jest to przestępstwo. Sprawa trafia do sądu. Pamiętajmy, że okno życia to miejsce, które ma za zadanie ratować dzieci, a głupie żarty mogą poskutkować tym, że jakaś matka się wycofa i np. wyrzuci malucha na śmietnik.