Słyszy niewybredne komentarze na swój temat. Chodzi o włosy

O fryzurze Obamy wspomniała w rozmowie z brytyjskim Channel 4 nigeryjska pisarka Chimamandy Ngozi Adichie. Przyznała wtedy, że gdyby podczas kampanii prezydenckiej w USA Michelle Obama nosiła naturalne włosy, "Barack nie wygrałby wyborów". - to by znaczyło, że jest bojowniczką, neo-Czarną Panterą, przerażającą i złą - stwierdziła wtedy, nawiązując do naturalnie kręconych włosów byłej pierwszej damy USA.