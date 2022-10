Słyszysz szum z grzejnika? To może być zły znak

Grzejnik głośno szumi? Mogło dojść do usterki

Problem pojawia się, gdy cichy dotąd grzejnik zaczyna wydawać coraz głośniejsze dźwięki. To znak, że dzieje się z nim coś złego. Zanim zabierzemy się za naprawę, warto zastanowić się, co może być powodem takiego stanu rzeczy. Być może są to niedawne zmiany w instalacji centralnego ogrzewania, zwiększenie prędkości przepływu wody lub rekonfiguracja kotła grzewczego? Skontrolować należy także zawory. Podczas ich zdejmowania i spuszczania wody z kaloryfera mogło dojść do usterki.