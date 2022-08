Smacznie zdrowo, z miłością, czyli jak zdrowo żywić czworonoga? Rozmowa z Magdaleną Sztylkowską z Butcher’s Pet Care

Świadomość na temat zdrowego żywienia sprawiła, że coraz większą uwagę zwracamy nie tylko na to, co znajduje się na naszych talerzach, ale także na to, co ląduje w miskach naszych pupili. Razem z Magdaleną Sztylkowską Butcher’s Pet Care sprawdzamy, co powinno znaleźć się w zdrowej karmie dla psów!