Smukło, pięknie i elegancko. Poczuj wiosnę w jasnych czółenkach

Lekkim krokiem w eleganckich czółenkach

Wiosenna elegancja to przede wszystkim jasne kolory. Dotyczy to także butów, które wybieramy o tej porze roku, bo po długich miesiącach noszenia ciemnych kozaków i ocieplanych botków potrzebujemy lekkiej odmiany. Cieliste beże i pudrowe róże są wtedy popularnymi kolorami, wyglądają naturalnie i kobieco, a do tego elegancko. Klasyczne, cieliste szpilki to wiosenny pewniak, który posiada pewną ważną zaletę – kolor zbliżony do odcienia skóry sprawia, że nogi wydają się dłuższe.