Smutna prawda o filmowym Kevinie. Ojciec bardzo mu zazdrościł sukcesu

Traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa

Narkotyki to główny powód zawieszenia kariery przez Macaulaya. Kolejne było znęcanie psychiczne i fizyczne przez ojca aktora.

Gdy aktor miał cztery lata, zaczął występować w Filharmonii Nowojorskiej. W 1985 roku zadebiutował w filmie telewizyjnym "The Midnight Hour" . Później pojawił się w kilku reklamach, a także w filmach "Pogrzeb wikinga", "Do zobaczenia rano". Za role otrzymał bardzo dużo pochwalnych recenzji od krytyków, co tylko umocniła jego rola w 1989 roku w komedii "Wujaszek Buck" .