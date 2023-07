Smutne wieści od Kariny. "Czuję się wykorzystana"

- Co do mężczyzn to nie mam aż tyle cierpliwości. Chociaż staram się, ale często później wychodzi różnie. Często jestem zraniona. Ostatnio była taka sytuacja, że poznałam faceta, znamy się już chwilę, ale później był nie fair wobec mnie i obgadywał mnie za plecami. Weszło to w internet i dowiedziałam się właśnie od obcych ludzi, że taka sytuacja miała miejsce i to mnie zraniło, bo myślałam, że znam tego faceta, że on taki nie jest. Byłam wtedy zraniona. Wybaczyłam, ale nie zapomnę - opowiadała w jednym z ostatnich odcinków.