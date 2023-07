Zdradził powód rozstania z żoną. Wyrzucił jej wszystkie rzeczy

Robert "Tancerz" to jeden z najpopularniejszych bohaterów programu "Chłopaki do wzięcia". Mężczyzna był żonaty z Zuzią, która jakiś czas temu wyjechała do Niemiec do pracy. Niestety małżeństwo na odległość nie zdało w ich przypadku egzaminu. Na Facebooku opublikowano filmik, na którym widać, jak mężczyzna odnajduje się w nowej sytuacji.