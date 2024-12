Sokołowska wyglądała obłędnie. Pozowała w płaszczu i rajstopach

Czarne płaszcze to nieodłączny element każdej garderoby, ale sposób, w jaki je nosimy, może całkowicie odmienić nasz wygląd. Katarzyna Sokołowska zaskoczyła fanów stylizacją ze skórzanym modelem w roli głównej. Uwagę przyciągały wzorzyste rajstopy.

Katarzyna Sokołowska na modzie zna się jak mało kto. Od wielu lat zasiada w jury w programie "Top model", ponadto jest jedną z najbardziej cenionych reżyserek pokazów mody w Polsce. W swojej pracy styka się z nietuzinkowymi stylizacjami i sama czasami sięga po te odważniejsze.

Swoją najnowszą kreacją pochwaliła się na Instagramie. Jej profil obserwuje blisko 400 tys. użytkowników. Fani w komentarzach byli zgodni - jurorka "Top model" i reżyserka pokazów mody prezentowała się doskonale.

Poza ramami konwencjonalnego stylu

Katarzyna Sokołowska nie boi się łamać modowych schematów. Jej najnowsza stylizacja idealnie wpisuje się w najnowsze trendy i nie ma nic wspólnego z casualowym lookiem. Zamiast tradycyjnych rozwiązań, postawiła na odważne połączenie klasyki z ekstrawagancją.

Katarzyna Sokołowska w wyjątkowej stylizacji © Instagram.com

Czy skórzany płaszcz musi być nudny? Katarzyna Sokołowska pokazuje, że absolutnie nie! Długi i elegancki model z futrzanym kołnierzem to strzał w dziesiątkę. Dodając wyjątkowe akcesoria, takie jak wzorzyste rajstopy, sprawiła, że nawet najbardziej klasyczny element garderoby stał się interesujący. Kwiatowy wzór dodał energii, kobiecości i nonszalancji całej kreacji. To znakomity przykład na to, jak jeden element może zmienić odbiór całego outfitu.

Reżyserka pokazów mody wsunęła na nogi połyskujące botki, które idealnie współgrały z całością. Delikatna biżuteria i subtelny makijaż były "wisienką na torcie".

Jurorka "Top model" udowadnia, że niecodzienne podejście do mody może być kluczem do wyrażania własnego stylu. Czasem wystarczy odrobina szaleństwa, by stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.

Nietuzinkowe rajstopy odmienią każdą stylizację

Rajstopy od kilku sezonów odgrywają główną rolę w naszych stylizacjach. Mogą ukryć drobne niedoskonałości oraz optycznie wydłużyć nogi. Gładkie i transparentne modele ustąpiły miejsca błyszczącym, wzorzystym i kolorowym rajstopom, które teraz są podstawą naszych outfitów.

Idealnie łączą się z sukienkami i spódnicami, a także bluzami i marynarkami oversize. Motywy kwiatowe, geometryczne czy zwierzęce dodają charakteru każdej stylizacji. Fankom modowych eksperymentów polecamy rajstopy neonowe lub metaliczne. Takie odważne akcenty przyciągają spojrzenia i ożywiają nawet najprostsze stroje.

