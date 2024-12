Pochwaliła się modną stylizacją. Kolorowe rajstopy i futro kradną spojrzenia

Już na pierwszy rzut oka widać, że Beata Ścibakówna jest na bieżąco z aktualnymi trendami. Komponując swoją ostatnią stylizację, mocno zainspirowała się najgorętszymi hitami sezonu. Wystarczyły dwa elementy, aby stworzyć coś, czym zachwycą się fashionistki. Ten look to prawdziwy strzał w dziesiątkę.

Beata Ścibakówna po raz kolejny udowodniła, że wiek nie jest ograniczeniem w modzie. Według niej największe trendy można lansować w każdym wieku. Dzięki takiemu podejściu wciela się w ikonę stylu, którą mogą inspirować się nie tylko dojrzałe kobiety. Tym razem poszła na całość i jej look od stóp do głów wpisał się w panujące trendy. Zarówno kolory jak i elementy garderoby, które wybrała to najmodniejsze opcje na ten sezon. Tylko spójrzcie na tę stylizację.

Kolorowe rajstopy - największy hit sezonu

Beata Ścibakówna ostatnio pochwaliła się najnowszym lookiem na swoim Instagramie, który śledzi niemal 50 tys. osób. To prawdziwy majstersztyk. 55-letnia aktorka zdecydowała się na najmodniejszy duet sezonu. Mowa o kolorze czekoladowym i burgundowym. Każda miłośniczka mody wie, że te kolory obecnie nie mają sobie równych i podbijają światowe trendy. Jej stylizacja składała się z czarnej, skórzanej spódnicy, czekoladowego futerka oraz burgundowych dodatków w postaci swetra, czółenek i rajstop.

Rajstopy to dodatek, który od kilku tygodni odgrywa główną rolę w naszych stylizacjach. Te czarne i klasyczne zeszły na drugi plan, na rzecz tych błyszczących, wzorzystych i kolorowych. Aktorka, podążając za tym trendem, postawiła na burgundowy model, który jest obecnie numerem jeden. Dzięki nim wyłamała się ze schematu nudnej czerni, a oprócz tego idealnie wkomponowała je w resztę stylizacji.

Najmodniejsze okrycie jesienno-zimowe na 2024/2025

Zaraz obok rajstop, obecnie największym hitem stały się sztuczne futerka. To okrycie już przewijało się kilka lat temu, jednak w tym sezonie bez wątpienia triumfuje. Jest ono synonimem luksusu i elegancji, dzięki temu każda nawet najprostsza stylizacja będzie wyglądać jak milion dolarów. Co więcej, futerko damskie to jedyne okrycie, które potrafi nadać tak eleganckiego stylu, a jednocześnie skutecznie zabezpiecza przed utratą ciepła i jest bardzo komfortowe. Dlatego nic dziwnego, że czekoladowa wersja zagrała pierwsze skrzypce w looku Ścibakówny.

