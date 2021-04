Sołtyska znęcała się nad psem. Zrobiła to samo co były senator PiS

Mieszkańcy oburzeni

Sołtyska po zatrzymaniu tłumaczyła swoje bestialskie zachowanie faktem, że pies uciekł jej do pobliskiej wioski, a ona po odnalezieniu go przywiązała do samochodu i chciała w ten sposób doprowadzić do domu. Pies nie wytrzymał tempa jazdy i osunął się na ziemię, ale ona mimo tego nie zatrzymała samochodu.