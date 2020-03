Sonia Bohosiewicz kończy urlop we Włoszech. Internauci dopytują o koronawirus

Sonia Bohosiewicz była na dwutygodniowym urlopie we Włoszech. W mediach społecznościowych na bieżąco relacjonowała wyprawę z nart. Teraz nadszedł czas, by wrócić do rzeczywistości. W komentarzach rozgorzała gorąca dyskusja na temat długości urlopu aktorki i koronawirusa.

Sonia Bohosiewicz korzystała z zimowego szaleństwa we Włoszech (ONS)

Sonia Bohosiewicz udostępniła na swoim profilu na Instagramie fotografię prosto z włoskiego hotelu Maribel - Madonna di Campiglio. Ubrana w buty narciarskie poinformowała swoich fanów o końcu słodkiego lenistwa. Czeka ją powrót do codziennych obowiązków. "Pomimo, że aż 2 tygodnie, to jeszcze by się pojeździło..." - napisała. Dodatkowo dodała hasztag "leniwa żona".

Skąd tyle dni urlopowych? Pod postem wybuchła gorąca dyskusja. Część internautów zastanawia się, skąd ma tyle urlopu. Patrząc na jej Instagram aktorka faktycznie dużo podróżuje. Zresztą nie każdy może sobie pozwolić na dwutygodniowy wypad do Włoch na narty. "Na pewno, by Pani pojeździła dalej, ale ferie się skończyły. Czas wrócić do obowiązków i do rzeczywistości" - napisała jedna z fanek. "Mnie to zastanawia... skąd pani ma tyle dni urlopowych?" - zapytała kolejna obserwatorka.

Bohosiewicz cierpliwe odpowiedziała na zadane pytanie. "Przecież nie pracuję na etacie i mam tyle urlopu, ile sobie zrobię, ale jest drugi koniec tego kijka, nie mam nigdy L4. Nie pracuję - nie zarabiam..." - odpowiedziała.

Internauci przerażeni koronawirusem Jednak na tym nie koniec. Pozostali fani zaczęli dopytywać się o sytuację we Włoszech w związku z panującym koronawirusem. "Jak w Madonnie sytuacja z wirusem? Właśnie odwołałam tam wyjazd. W hotelu powiedzieli, że niby sama Madonna działa, ale szkoły zamknięte i miejscowości w koło też pod ochroną" - skomentowała internautka. "Jest panika we Włoszech w związku z koranawirusem?", "Cieszcie się, że uciekliście przed wirusem, który tam teraz atakuje!" - czytamy kolejne komentarze.

Na powyższe komentarze Sonia Bohosiewicz już nie odpisała fanom. Kto by przypuszczał, że jeden post wywoła aż takie zamieszanie na profilu aktorki...