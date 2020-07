Sonia Bohosiewicz wrzuciła odważne zdjęcie. Skomentowała je Weronika Rosati

"No, no, no ani na kroczek mnie nie odstępuje ten mój pesio. Ja do kuchni, on do kuchni. Ja po sypialni, on do sypialni. Ja pod prysznic, i on też włazi - napisała Sonia Bohosiewcz, pozując z psem w łazience. Podpis co prawda mówi o pupilu aktorki, jednak samo zdjęcie zostało odebrane nieco inaczej.