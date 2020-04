Sonia Bohosiewicz pływa w zimnym jeziorze. Pogoda jej niestraszna

Mroźne kąpiele nie były jej straszne zimą, a co dopiero wiosną. Aktorka nie mogła odpuścić sobie relaksu w jeziorze ze swoją przyjaciółką. Na filmie żartowała, że nauczyła się nowej techniki pływania. "Styl dyrektorski" – powtarzała.

Obserwatorzy artystki byli pod dużym wrażeniem. Wielu z nich pisało, że sami by się nie zdecydowali na taki "sport ekstremalny". "Ja zamarzam od samego patrzenia. Wariatki!", "Podziwiam was kobietki!", "Przygotowania do lata" – pisali w komentarzach.