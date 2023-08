SOS dla skóry po słońcu. Tak pomożesz jej wrócić do równowagi po opalaniu

Regeneracja i ujędrnianie

Kolagenu warto szukać także w innych produktach do codziennej pielęgnacji. Wśród jego licznych dobroczynnych właściwości warto wymienić przede wszystkich działanie ujędrniające, napinające i odbudowujące. Kolagen to białko naturalnie występujące w skórze – jest jednym z jej podstawowych budulców. Przesuszona, osłabiona cera traci sprężystość, co może świadczyć o tym, że brakuje jej włókien kolagenowych. Serum, krem do twarzy czy krem pod oczy z dodatkiem kolagenu to uderzeniowa kuracja regenerująca cerę. Wypróbuj działanie tego składnika w produktach do pielęgnacji marki Bingospa, a gwarantujemy, że szybko zobaczysz pozytywny rezultat.