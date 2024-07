Spacerowała brzegiem morza. Strój Kasi Moś to hit na wakacje

Blondwłosa artystka lubi bawić się modą i eksperymentować z najgorętszymi trendami. Prześwity, zmysłowe wycięcia czy wstawki z siateczki - Kasia Moś wie, co w modowej trawie piszczy. Jej sceniczne stylizacje to prawdziwa uczta dla oczu. Umie skraść show i przyciągnąć spojrzenia.

Na urlopie wrzuca jednak na luz, co możemy wywnioskować z ostatnich instagramowych relacji. Na jej profilu, który obserwuje ponad 70 tys. osób, rządzi sportowy szyk. To prawdziwa skarbnica inspiracji, jeśli chodzi o wakacyjne stylizacje. Można czerpać garściami.

Kwiaty wciąż na topie

Wybrała się na spacer brzegiem morza. Pierwsze skrzypce zagrała tutaj spódnica mini z falbankami, które dodały dziewczęcego uroku. Kasia Moś sięgnęła po ultrakrótki model w drobne kwiatki.

Florystyczny print wciąż jest na szczycie listy gorących trendów. Wraca do łask wraz z początkiem wiosny. Sukienki w kwiaty cieszą się popularnością zarówno w eleganckich stylizacjach (np. na wesele), jak i na co dzień (kwiecista midi to strzał w dziesiątkę do biura).

Kasia Moś nad morzem

Kasia Moś w blasku zachodzącego słońca

Jak ten motyw wystylizowała Kasia Moś? Artystka postawiła na minimalizm. Krótki top w czarnym kolorze, który może służyć jako góra od bikini, wyeksponował perfekcyjną sylwetkę. Najciemniejsza z palety barw latem "konkuruje" z bielą i beżem, ale Moś pozostała wierna klasyce. W towarzystwie kwiatów basicowy top prezentował się rewelacyjnie. To doskonała baza wielu letnich outfitów. Pasuje i do mini, i do szortów.

Kasia Moś nad morzem

Uzupełnieniem były złote sandałki na niskim obcasie oraz kremowy sweter, czyli obowiązkowy element garderoby na chłodniejszy wieczór na plaży.

Wakacyjna stylizacja spodobała się fanom artystki. Pod najnowszym postem z Grecji posypały się komplementy. "Jesteś piękna i szczęście bije od ciebie", "Jak można być tak nieziemsko zgrabną?", "Przepiękna kobieta", "Ślicznie" - czytamy w sekcji komentarzy.

