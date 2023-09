Spacerowała po zmroku w mini. "Jak nastolatka"

Dekolt "carmen"

Modelka odsłoniła ramiona, które zdobiły jedynie ramiączka cienkie jak makaron spaghetti. Top przypominał wielką kokardę okalającą przedramiona. Ten motyw subtelnie nawiązywał do trendów lat 50. i gwiazdorskiej kolekcji "New Look" Diora, która wyraźnie zapisała na kartach historii mody. Aneta Kręglicka dopełniła look geometryczną torebką w czarnym kolorze oraz sandałami z cienkimi paskami.