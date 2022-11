SPARKLING - autorska kolekcja LILOU Celebruj chwilę

"Celebracja chwil to jeden z ważnych elementów szczęśliwego życia. Inspiracją do stworzenia kolekcji Sparkling był szampan, jego szlachetność i bąbelki, które uświetniają wyjątkowe dla nas momenty i niczym fajerwerki ulatują, będąc symbolem radosnych chwil. Efekt uzyskałam dzięki cyrkoniom, które zdobią kolekcję a sposób ich rozmieszczenia nawiązuję do unoszących się bąbelków szampana" - podkreśla twórczyni Lilou Magdalena Mousson-Lestang.