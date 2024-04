"Nie znałem mentalności Polaków". 19 lat temu przyjechał do Polski

To właśnie m.in. ze względu na nią tancerz w 2005 roku opuścił Niemcy i przeprowadził się do Polski. Wspólne występy i próby sprawiły, że spakował walizki i trafił do Warszawy. Chciał wykorzystać szansę na rozwój tanecznej kariery. Na początku pracował w szkole tańca Ewy jako nauczyciel i choreograf.