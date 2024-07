Spełniła swoje marzenie. Informacją podzieliła się z fanami

Anita Werner to znana prezenterka TVN oraz TVN24. 46-latka na swoim Instagramie często pokazuje kulisy swojej pracy, a także urywki z życia prywatnego. Dziennikarka dzieli się z obserwatorami pasją do sportu, a także podróży.

Ostatnio Anita Werner wraz z mężem postanowiła odwiedzić pewne miejsce, które nie jest często wybieraną destynacją przez Polaków. Dziennikarka nie wybrała tropikalnej plaży, ani też afrykańskiej pustyni. W zamian za to zdecydowała się na europejskie miasto, które zobaczyła w filmie z hollywoodzkim gwiazdorem.

Dziennikarka TVN postanowiła wybrać się ze swoim ukochanym w podróż do Brugii. Jak się okazuje, to miasto już od dawna było na liście Anity Werner.

