W takim stroju poprowadziła "Fakty". Była ubrana inaczej niż zwykle

Nie tylko "ładna buźka"

Anita Werner jest obecnie jedną z najbardziej znanych dziennikarek w Polsce, cenionych za swój profesjonalizm. Lecz na początku kariery musiała mierzyć się z krzywdzącymi uwagami i stereotypami. Teraz nie ma problemu z tym, by ubrać się do pracy bardziej kobieco, bo wie, że to jej nie ujmuje.