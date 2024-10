Spisał z dziećmi umowę. Oto co "grozi" za jej złamanie

"To pan Łukasz, świadomy rodzic, który postanowił odrobić pracę domową i zaktualizować swoją wiedzę na temat używania przez dzieci telefonów komórkowych. Pan Łukasz ma córkę i syna i najpierw zrobił research, potem usiadł z dziećmi 'do stołu', a wynikiem tych rozmów stała się umowa którą możecie przeczytać wyżej. Skutkiem złamania umowy jest odebranie telefonu 'na dłużej'" - napisała Kinga Szostko.

Jak stwierdziła, umowa ta może być dobrą inspiracją dla innych rodziców, by zmienić coś na lepsze - "wszędzie tam, gdzie jest to konieczne". "Że jest zapewne widzicie na każdym kroku, rejestrując przyklejone do komórek dzieci w każdym środowisku" - podsumowała.