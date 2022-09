Śpisz w hotelu? Od razu wstaw walizki pod prysznic

Choć wakacje dobiegły już końca, to sezon urlopowy trwa jeszcze w najlepsze. Wiele osób (głównie studenci i pary bez dzieci) decyduje się na wyjazd właśnie we wrześniu, ponieważ ceny wtedy znacznie spadają. Podobnie to wygląda w przypadku maja. Są to bowiem miesiące przed i po sezonie letnim. Dlatego jeśli masz zaplanowany urlop na wrzesień, który łączy się z wyjazdem do hotelu, to z pewnością przyda ci się kilka cennych wskazówek.