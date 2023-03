Śpisz z kołdrą lub poduszką między nogami? To wiele mówi o twoim charakterze

Wydawać by się mogło, że osoby, które zasypiają z poduszką lub kołdrą między nogami, są szalenie kruche i delikatne. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Specjaliści uważają, że to ludzie o silnych charakterach. Są nie tylko pewni siebie, ale także w niektórych przypadkach mogą być odbierani jako osoby twarde i oziębłe.

Tę pozycję szczególnie upodobali sobie nie tylko mężczyźni, ale przede wszystkim także kobiety, które wiedzą, czego chcą w życiu. Nie straszne im przeciwności losu, którym stawiają czoła za wszelką cenę. Bardzo często pełnią kierownicze stanowiska. Co więcej, są także nieufne i zamknięte w sobie. Nie okazują uczuć i nie są wylewne w przypadku nowo poznanych osób.

Wbrew pozorom spanie z kołdrą między nogami to nie tylko kwestia upodobań, ale także cichych, wewnętrznych pragnień. Osoby, które zasypiają w ten sposób często, mimo że na zewnątrz są twarde niczym skała, w środku są szalenie wrażliwe i delikatne.

