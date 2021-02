WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Spódnice tiulowe - gorący trend w modzie wiosennej 2021. Jak je stylizować? Zwiewna, romantyczna, ultrakobieca. Przyjęło się, że spódnice tiulowe zarezerwowane są wyłącznie dla pań preferujących delikatny i dziewczęcy styl. Nic mylnego! Najnowsze trendy modowe na wiosnę 2021 pokazują ten element garderoby w zupełnie różnych odsłonach. Przejdź do lektury poradnika i dowiedz się, jaką spódnicę tiulową wybrać w tym sezonie oraz jak ją stylizować, aby wyglądać zgodnie z własnym stylem! Najmodniejsze spódnice tiulowe na wiosnę 2021 - przegląd Trend na dziewczęcy tiul najprawdopodobniej rozpoczął się wraz z emisją najbardziej stylowego serialu lat 90., czyli "Seksu w wielkim mieście". Główna bohaterka, kochająca modę felietonistka Carrie Bradshaw, pojawia się już w czołówce w białej mini z tiulu oraz różowej bokserce. Taki fason spódnicy niebawem zapełnił półki sklepowe, stając się kultowym elementem garderoby i must-have'em dla każdej fashionistki. Tiulowa spódnica już nie jest na wyłączność dziewcząt i baletnic, ale na dobre gości w kobiecej garderobie. I bardzo dobrze! A jak wyglądają tegoroczne trendy na wiosnę? Pastelowe i kobiece kolory - pudrowy róż, mięta, fiolet, niebieski odcień baby blue - wciąż dominują w kolekcjach projektantów. Romantyczny styl w tym sezonie został na nowo odkryty dzięki głośnej produkcji Netfliksa "Bridgertonowie". Motyw ten rozwijają co sezon takie domy mody jak Marchesa, Erdem, Rodarte, a także Gucci w nieco bardziej ekscentrycznej formie. Stąd w kolekcjach polskich sieciówek i międzynarodowych marek znajdziemy różowe, zielone czy białe spódniczki z tiulu na elastycznym pasku, nierzadko ozdobione haftem czy brokatem. Imprezowy styl ubrań - mimo pandemii - jest również obecny w najnowszych kolekcjach. Połyskujące spódnice tiulowe w kolorze złota czy srebra świetnie ubarwią wieczorowy look, wprowadzając przykuwający oko akcent retro. Elegancka czerń i spódnica tiulowa? Czemu nie! Spójrz, co proponują sieciówki! Znajdziesz chociażby klasyczne kreacje midi ze stylową siateczką czy koronkowym wykończeniem. Jak nosić spódnicę tiulową? Gotowe zestawy na różne okazje Obawiasz się, że spódnica tiulowa zarezerwowana jest tylko dla romantyczek i miłośniczek delikatnego stylu? Zobacz poniższe stylizacje i przekonaj się do tego modnego (oraz uniwersalnego!) elementu garderoby! Spódnica tiulowa w wydaniu rockowym Na co dzień preferujesz ciężkie botki czy glany, potargane jeansy i oversize'owe ramoneski typu biker? Spódniczka z tiulu również odnajdzie się wśród wyrazistych i rockowych elementów garderoby! Jeśli wybierasz się na oficjalne wyjście (do kina, na randkę czy imprezę), zamiast sukienki załóż wzorzysty T-shirt lub koszulkę z ulubionym zespołem, do tego czarną spódnicę z tiulu oraz czarną kurtkę skórzaną. Nie zapomnij o czerwonej szmince i kocim oku na powiekach! Spódnica tiulowa i codzienny casual Czy tiul zarezerwowany jest tylko na eleganckie wyjścia na miasto? Otóż nie! Jeśli wybierasz się na spotkanie z przyjaciółkami, na uczelnię czy po prostu na spacer, możesz założyć zwiewną spódniczkę, a do niej dobrać klasyczną kurtkę jeansową oraz swoje ulubione sneakersy. Spódnica tiulowa i botki - stylizacja na wiosnę Wiosną, w trakcie przejściowej pogody, trzeba połączyć użytkowy styl zapewniający ciepło z kobiecymi fasonami, w których czujemy się dobrze. Wyciągnij z szafy spódnicę tiulową (w dowolnym kolorze!), załóż do niej kryjące rajstopy oraz botki w czarnym kolorze. Do tego płaszcz midi, shopperka lub kuferek i miejsca stylizacja gotowa! Spódnica tiulowa na komunię i wesele Nie lubisz nosić sukienek, ale chcesz czuć się kobieco w trakcie rodzinnych wydarzeń takich jak komunia, chrzest czy ślub? Wybierz elegancką spódnicę z tiulu (najlepiej w długości midi), a do niej dopasuj klasyczną gładką bluzkę. Delikatne sandałki na obcasie oraz biżuteryjna kopertówka świetnie dopełnią całą stylizację, a Ty poczujesz się modnie i - przede wszystkim - wygodnie!