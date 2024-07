Spójrzcie na buty Torbickiej. Hit nie tylko dla dojrzałych kobiet

Grażyna Torbicka to ikona stylu. Od lat zachwyca nas swoimi starannie przemyślanymi stylizacjami. Na czerwonych dywanach lśni niczym gwiazda Hollywood. Zawsze z klasą i modowym twistem. Nie podąża ślepo za trendami, pozostaje wierna klasyce. Dziennikarka udowadnia też, że moda może iść w parze z wygodą.

Ostatnio pojawiła się w Kazimierzu Dolnym, gdzie właśnie wystartowała 18. edycja festiwalu BNP Paribas "Dwa Brzegi". Grażyna Torbicka , która słynie z wyczucia stylu, teraz też zachwyciła zgromadzonych. To za sprawą prostej stylizacji. Nie musiała się wysilać, by skraść spojrzenia.

Bazą stylizacji Grażyny Torbickiej były czarne spodnie z rozszerzaną nogawką (skrócone nogawki dodały pazura, to ciekawa odmiana dla prostych cygaretek) i top w tym samym kolorze. Stworzyły jednolity zestaw. Na ramiona zarzuciła dobrze skrojoną marynarkę w białym kolorze.

