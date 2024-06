Latem nie ma chyba wygodniejszych spodni. Cichopek już je nosi

Są zwiewne, wygodne, a do tego piekielnie modne. W dodatku od dawna królują w szafach gwiazd, które tworzą z nimi swoje wakacyjne stylizacje. Jakie spodnie to latem prawdziwy "must have"? Prym w tej kwestii wiedzie konkretny model.

Katarzyna Cichopek w najmodniejszych spodniach na lato

Katarzyna Cichopek niedawno relaksowała się na łonie natury, czym pochwaliła się oczywiście na Instagramie. Nam w oko wpadła jednak jej wakacyjna stylizacja, która idealnie sprawdziła się na tego typu wypoczynek.

Aktorka postawiła na dwuczęściowy komplet ozdobiony nieco abstrakcyjnym, kwiatowym wzorem. Bazą jej stroju były zwiewne, szerokie spodnie palazzo z wysokim stanem. Model z gumką podkreślającą talię nie tylko zapewnił jej komfort, ale również pomógł optycznie wydłużyć sylwetkę. Cichopek nie zapomniała również o crop topie z efektownym wiązaniem z przodu, który świetnie uzupełnił jej look.

Wskoczyła w spodnie w paski. To hit na lato

Klaudia Halejcio to kolejna celebrytka, która jakiś czas temu zaprezentowała się w bardzo podobnych spodniach. Ona postawiła jednak na zielony model ozdobiony pionowymi paskami. Wzór ten nie bez powodu króluje w szafach niskich pań. Jest on prawdziwym strzałem w dziesiątkę, jeśli zależy nam na tym, by odrobinę wydłużyć swoje nogi.

Decydując się na wzorzyste spodnie, warto dobrać do nich nieco "spokojniejszą" górę. Wydaje się, że aktorka doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bowiem model w paski zestawiła z klasycznym, białym topem tworząc w ten sposób niezwykle modny look. Z powodzeniem mogła się również zdecydować na gładki T-shirt lub lnianą koszulę rezygnując przy tym z łączenia ze sobą różnych wzorów, a nawet kolorów.

Grażyna Torbicka olśniła we wzorzystych spodniach

Grażyna Torbicka od lat zachwyca fanów swoimi stylizacjami. Zazwyczaj prezentuje się w niezwykle eleganckich strojach, które idealnie wpisują się w wizytowy dress code. Od czasu do czasu pozwala sobie jednak na nieco modowego szaleństwa.

Jakiś czas temu pojawiła się w stylizacji, którą niemal każda z nas może otworzyć samodzielnie. Prezenterka jeden ze swoich letnich looków stworzyła, wykorzystując białą klasyczną koszulę oraz spodnie z kwiatowym wzorem. Model ozdobiony kolorowym deseniem wyróżnia wysoki stan oraz szerokie, proste nogawki. Trzeba przyznać, że mimo wszystko całość prezentowała się niezwykle modnie, a do tego stylowo.

