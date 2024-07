Zapomnij o szpilkach. Buty Torbickiej to strzał w dziesiątkę

Sandały na koturnie to świetna alternatywa, która łączy wygodę z "wydłużeniem" nóg. W tym sezonie są one popularnym wyborem polskich gwiazd. Jak stylizują je ?

Sandały na koturnie dominują w najgorętszych trendach na lato 2024. Ich uniwersalność sprawia, że pasują niemal do każdej wakacyjnej stylizacji. Idealnie łączą wygodę sandałów na płaskiej podeszwie z elegancją szpilek.

To doskonały wybór dla tych, którzy cenią maksymalny komfort i styl. Grażyna Torbicka , której stylizacje są inspiracją dla wielu kobiet , nosi je od kilku sezonów, udowadniając, że sandały na koturnie pasują do wszystkiego. Szorty? Ażurowa sukienka, a może ołówkowa spódnica? Możliwości je wiele.

Beata Ścibakówna zdecydowała się na zabudowane buty na koturnie. Wybrała model z paseczkami wokół kostki, które zestawiła z kwiecistą sukienką z gumą w talii. Letnia stylizacja aktorki była prosta, ale pełna wdzięku. Czasem wystarczą dwa dobrze dobrane elementy, by stworzyć stylowy look na wyjście.

Małgorzata Opczowska wybrała beżowe sandały z paskiem wokół kostki. Zestawiła je z bermudami w kant i śmietankową górą z zabudowanym dekoltem. Uzupełnieniem stylizacji była pojemna shopperka oraz okulary przeciwsłoneczne, czyli obowiązkowy element letnich outfitów. Wystarczyło kilka prostych elementów, by stworzyć elegancką stylizację na upalny dzień w mieście.

Katarzyna Cichopek to miłośniczka wygodnych rozwiązań w modzie. Sandały na koturnie nosiła już w tamtym sezonie. Postawiła na bardziej ekstrawagancką wersję z kolorowymi kokardami, które dodały charakteru i modowego twista. Sandały na koturnie pasują nie tylko do sukienek, ale też do spódnic czy jeansów, oferując nieograniczoną liczbę kombinacji.