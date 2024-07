Spójrzcie tylko na stopy. Tak ubrała się na wesele

Rozpoznawalność i sympatię widzów zyskała dzięki programom emitowanym na antenie TVN Style. Kinga Zawodnik wystąpiła m.in. w "Dieta czy cud?" oraz "Gadżet Show". Od lat walczyła z otyłością, co skrzętnie relacjonowała w sieci. W zeszłym roku przeszła operację bariatryczną. Łącznie schudła ponad 50 kg.

Teraz Kinga Zawodnik próbuje sił w roli wokalistki. W czerwcu wydała swój pierwszy utwór. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi prawie 130 tys. osób. Jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Teraz pochwaliła się kadrami z wesela przyjaciółki. Co wybrała na tę okazję?

Intensywny odcień różu podkreślił urodę influencerki. Fuksja, która fashionistkom kojarzy się z kolekcją Valentino, dodaje młodzieńczej energii i rozświetla twarz. Sprawdzi się u blondynek z jasną karnacją. Temperamentna barwa przyciąga spojrzenia. To idealny wybór na większe wyjście.

Nie sposób nie zwrócić uwagi na klapki, które wsunęła na stopy. Prawdopodobnie były to buty za zmianę. Wcześniej Kinga Zawodnik zaprezentowała się w cielistych sandałach na słupku. Na zmianę wybrała "ortopedyczne" klapki z dwoma paskami zapinanymi na klamerki, które u niektórych wciąż budzą mieszane uczucia, ale ich posiadaczki mówią jednym głosem. Uważają, że to najwygodniejsze buty na lato.

Influencerka postawiła na model w intensywnym odcieniu różu, który świetnie komponował się z kolorem sukienki. Już od kilku sezonów stawiamy w modzie na wygodę, więc wybór takich butów nie powinien zaskakiwać. Czy klapki sprawdzą się podczas pląsów na parkiecie? Mogą być alternatywą dla balerinek? Trzeba to przetestować na własnej skórze, ale po nagraniu Kingi Zawodnik można stwierdzić, że jak najbardziej.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!