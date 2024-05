Spacerowała po plaży. Jej strój kąpielowy modeluje sylwetkę

Kinga Zawodnik zyskała popularność udziałem w programach stacji TVN Style. Prowadząca poddała się operacji bariatrycznej, rzetelnie relacjonując w sieci swoją walkę z otyłością oraz drogę do odzyskania zdrowia.

Obecnie Zawodnik działa w sieci jako influencerka, a także próbuje sił w roli wokalistki. W tym celu wybrała się do Tunezji, aby nagrać teledysk do jednej ze swoich pierwszych piosenek. Na wyspie Dżerba zaprezentowała się w ciekawym kostiumie kąpielowym dobranym przez Izabelę Sakutovą , która jest mistrzynią w dziedzinie brafittingu.

Kinga Zawodnik we wzorzystym stroju kąpielowym

Dzięki szerokim ramiączkom i usztywnianym miseczkom w rozmiarze dopasowanym do biustu, ten krój bije na głowę uniwersalne modele z sieciówek.

Ponadto samą estetykę stroju kąpielowego docenią miłośniczki mody retro. Jednoczęściowe stroje kąpielowego powróciły do mody w różnych wariantach – powycinanym monokini, trójelementowym tankini, ale również w zabudowanej konstrukcji inspirowanej latami 40. i 50., które wyróżnia elegancja i kobiecość.

