Sportowa bluza damska w miejskich stylizacjach - jak ją nosić w codziennych zestawach? Sprawdź nasze propozycje!

Jeszcze do niedawna sportowe ubrania kojarzyliśmy wyłączenie ćwiczeniami w domu, treningami poza domem oraz siłownią. Topowe influencerki i ikony stylu od wielu sezonów wykorzystują spodnie i bluzy dresowe do codziennych zestawów na miasto. Noszą je z pozornie niepasującymi ubraniami: eleganckimi koszulami, skórzanymi ramoneskami, trenczami czy dopasowanymi spódnicami, tworząc tym samym wygodny i ultramodny look. Jeśli w Twojej szafie znajdują się bluzy sportowe, które zakładasz tylko na treningi, pora to zmienić! Poniżej znajdziesz gotowe stylizacje z garścią porad i inspiracji, dzięki którym przekonasz się do sportowo-eleganckich outfitów.