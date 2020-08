Spotkanie z przedstawicielami Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". Joszko Broda i jego liczna rodzina zaproszeni przez Andrzeja Dudę

– Rodzina stanowi fundament państwa. Mam nadzieję, że rodziny odczuwają to, że państwo polskie je szanuje i bierze udział w procesie wychowawczym poprzez wsparcie dawane rodzicom – mówił prezydent, który otrzymał właśnie statuetkę "Przyjaciela Dużych Rodzin". Wręczali mu ją m.in. Joszko i Debora Broda. Para doczekała się 11 pociech - 9 synów i 2 córek.

Joszko Broda – dzieci

W zeszłym roku żona muzyka skarżyła się, że odkąd wprowadzono program 500 plus, pojawiły się "zachowania agresywne" ze strony obcych ludzi. – W ostatnim czasie pojawia się więcej zachowań agresywnych, szczególnie po wprowadzeniu programu 500+ zaczęto kierować w naszą stronę wrogie spojrzenia – opowiadała Debora Broda na łamach "Dziennika Zachodniego". – Ponieważ ludzie szybko liczą te pieniądze, to kilka razy usłyszeliśmy, że idzie pięć tysięcy złotych w gotówce. Trudno niektórym wyobrazić sobie, że my pracujemy i płacimy podatki – dodał wtedy Joszko.