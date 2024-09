Spotkasz je w całej Polsce. Widok przyprawia o dreszcze

Grzybobranie to dla wielu osób połączenie wielogodzinnych, relaksujących spacerów po lesie z przyjemnością znajdowania najdorodniejszych okazów. Niestety, nawet najbardziej doświadczeni grzybiarze mogą przeżyć chwile grozy, gdy wśród leśnej ściółki zauważą coś, co wygląda jak wystające z ziemi "palce".

"Kiedy jesienią ziemia robi się wilgotna i miękka od deszczu, a blask księżyca dociera do dna lasu, spod ściółki próbują wyjść ci, co drzewiej w niej spoczęli..." - możemy przeczytać na facebookowym profilu nadleśnictwa Kolbudy.

Choć opis może mrozić krew w żyłach, to mowa nie o upiornych postaciach, ale specyficznym grzyb – próchnilcu maczugowatym. Ze względu na swój wygląd, przypominający wystającą z ziemi ludzką dłoń, często określany jest mianem „palców umarlaka” lub „palców nieboszczyka”.

Jak informowały Lasy Państwowe w serwisie X, nie jest to „horror klasy B”, a grzyb, którego lekko zagięte, czarne owocniki przypominają maczugi albo właśnie ludzkie palce. Grzyby te zazwyczaj osiągają wysokość od 3 do 10 cm i mają grubość około 2,5 cm, co jeszcze bardziej potęguje wrażenie.