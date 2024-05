Najgorszy szkodnik w ogrodzie. Wystarczą trzy łyżki

Kiedy temperatura zaczyna szybować w górę, owady budzą się do życia. Często odwiedzają nasze działki i ogrody. Wśród nich znajduje się wiele szkodników, takich jak turkuć podjadek. To żarłoczny owad, który żywi się korzeniami młodych roślin.

Jest jednak jeden sposób, który wybije turkucie co do jednego. Potrzebujesz dwóch rzeczy — dużego baniaka wody i oleju. Wlej do wody 5-6 łyżek oleju, a tak przygotowaną mieszankę wlej do tuneli. Woda zaleje gniazda lęgowe, a dodatek oleju sprawi, że dorosłe osobniki nie będą w stanie się poruszać w tunelu. Zabieg powtarzaj raz w tygodniu, a pozbędziesz się turkuci z ogrodu.