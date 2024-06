Ciągle odrzucała jego oświadczyny. Dziś jest z młodszym

Wygląda na to, że ma słabość do sportowców. Przez siedem lat była związana z mistrzem Formuły 1 Lewisem Hamiltonem, a teraz dozgonną miłość deklaruje szkockiemu emerytowanemu rugbyście. Nicole Scherzinger skoczyła właśnie 46 lat. Z tej okazji przypominamy jej związkowe perypetie.

Nicole Scherzinger zasłynęła jako liderka grupy The Pussycat Dolls. Później rozpoczęła karierę solową i nagrała trzy płyty. Była jurorką w takich programach, jak "The X Factor UK" czy "The Masked Singer UK". Ostatnio trafiła nawet na Broadway.

Burzliwy związek Nicole Scherzinger i Lewisa Hamiltona

I choć jej popisy wokalne są doceniane, to media zawsze interesowały się bardziej życiem prywatnym piosenkarki. W końcu w 2008 roku związała się z Lewisem Hamiltonem, czyli wielokrotnym mistrzem Formuły 1. Para poznała się za kulisami MTV Europe Music Awards. Jednak związek gwiazdy muzyki i rajdowca nie był usłany różami. Mówimy tu o wielokrotnych rozstaniach i powrotach, a nawet o plotkach dotyczących odrzuconych oświadczyn. I to nie jednych.

"Lewis jest tak zdesperowany, by tym razem zatrzymać przy sobie Nicole, że ciągle prosi ją, by za niego wyszła. Ale ona gra trudną do zdobycia. Myśli, że dzięki temu Lewis będzie ją bardziej szanował i nie będzie brał jej za pewnik, tak jak to robił w przeszłości" – cytował wtedy swoje źródło "Daily Star".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Związek tych dwojga rozpadł się po siedmiu latach.

"Jestem zdruzgotana, że nam nie wyszło. To była najtrudniejsza decyzja, jaką musieliśmy podjąć, ale podjęliśmy ją razem. Kocham Lewisa i wiem, że on mnie też kocha. Życzymy sobie szczęścia i wszystkiego najlepszego" – oświadczyła Scherzinger na łamach "The Sun".

Media rozpisywały się o burzliwym związku Nicole Scherzinger i Lewisa Hamiltona © East News | WUF / Splash News

Nicole Scherzinger jest zaręczona

Potem wokalistka spotykała się z bułgarskim tenisistą Grigorem Dimitrowem. Jednak finalnie jej serce skradł o siedem lat młodszy Thom Evans (niegdyś zawodnik rugby), który wystąpił w "The X Factor: Celebrity" i właśnie na planie tego programu poznał Scherzinger.

Para jest razem od 2020 roku, a w czerwcu 2023 roku zaręczyła się na Hawajach. Fani czekają na huczne wesele, jednak na razie muszą wystarczyć im jedynie urocze zdjęcia i filmiki publikowane w sieci.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl