WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Huawei Share + 2 Huawei P40 Prohuawei matebook Maciej Olanicki 5 godzin temu Sprawdzamy ofertę Huawei – to już znacznie więcej niż tylko smartfony Portfolio Huawei dynamicznie się rozrasta i dziś nic już nie stoi na przeszkodzie, by przeciętny użytkownik zbudował w oparciu o produkty Huawei kompletny ekosystem, który zaspokoi jego wszystkie cyfrowe potrzeby. Zwłaszcza, że w parze z wysoką jakością samych urządzeń idzie dopracowane oprogramowanie o rozbudowanej funkcjonalności. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Dzisiejszy ekosystem Huawei zaspokoi cyfrowe potrzeby każdego użytkownika Materiał powstał we współpracy z Huawei W ramach zainaugurowanej właśnie kampanii Huawei Together 2020, która łączy producent dowodzi, że ekosystem jego wzajemnie uzupełniających się produktów i usług jest znacznie bogatszy, zaś poszczególne urządzenia są ze sobą świetnie skomunikowane. Kampanię łączącą szeroko zakrojone działania digital z emisją spotów wsparł europejski ambasador Huawei, Robert Lewandowski, a także Karolina Pisarek, Marcin Tyszka oraz Krzysztof Jankes Jankowski. Do rodziny Huawei dołączyła już także Małgorzata Kożuchowska, znana aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. HUAWEI \| Połącz wszystko jednym dotknięciem Oferta Huawei została skonstruowana tak, aby realizować strategię 1+8+N. Za tym cokolwiek enigmatyczny skrótem stoi główna koncepcja całego ekosystemu Huawei. W jego centrum, oznaczony jako „1”, znajduje się smartfon Huawei P40 Pro – bezkompromisowe urządzenie pozwalające także zarządzać innymi. „8” odnosi się z kolei do urządzeń innych klas – m.in. smartwachy, słuchawek FreeBuds 3 czy laptopa Huawei MateBook X Pro. Całość zamyka „N”, czyli oprogramowanie i usługi, które sprawiają, że urządzenia są ze sobą połączone, oferują zaawansowane możliwości współdzielenia ze sobą danych, a także wzajemnie uzupełniają i doskonalą swoich funkcjonalności. Prześledźmy zatem propozycje urządzeń premium rożnych klas, jakie ma dziś do zaoferowania Huawei, a także jak można łączyć ich możliwości dzięki możliwościom zainstalowanego na nich oprogramowania. To właśnie ono sprawia bowiem, że użytkownicy ekosystemu Huawei mogą korzystać z urządzeń wygodnie, twórczo i bez marnowania czasu. Huawei Share, czyli wspólny mianownik Huawei Share - wystarczy jeden dotyk Nawet najlepsze, najlepiej wykonane i najbardziej zaawansowane sprzętowo urządzenia nie stanowiłyby jednak spójnej całości, gdyby nie łączące poszczególne elementy ekosystemu oprogramowanie. W ostatnim czasie to właśnie na ten aspekt szczególny nacisk postawił Huawei, co zaowocowało narodzinami Huawei Share – kompletnego, mulitplatformowego oprogramowania, które spina ekosystem urządzeń w całość i oferuje zaawansowane możliwości synchronizacji urządzeń i wymiany danych pomiędzy nimi. Dzięki Huawei Share użytkownicy uzyskują dostęp do takich możliwości, jak m.in. jak bezprzewodowa wymiana plików pomiędzy rożnymi systemami operacyjnymi (czy choćby strumieniowanie obrazu ze smartfonu Huawei na laptopach, dzięki czemu na tych ostatnich można osiągnąć pełną kontrolę nad urządzeniem mobilnym. Wszystko to odbywa się błyskawicznie, bez konieczności korzystania z kabli, a nawet bez dostępu do Wi-Fi. Nie będzie przesady w twierdzeniu, że Huawei Share to obecnie jedno z najlepszych rozwiązań łączących urządzenia różnych klas i fundament całego ekosystemu Huawei. Mistrz fotografii wśród smartfonów Fotografia mobilna. Smartfony Huawei to ścisła światowa czołówka Flagowce Huawei to od wielu lat każdorazowo ścisła czołówka smartfonowej stawki, która szczególnie dużo do zaoferowania ma miłośnikom fotografii mobilnej. Nie inaczej jest w tym roku – Huawei P40 Pro uważany jest za jeden z najlepszych smartfonów tego roku, który w stosunku do poprzedniej generacji wnosi między innymi nowy system fotograficzny składający się m.in. z teleobiektywu, jednego z największych dostępnych aktualnie w smartfonach sensorów i oferującego nawet 50-krotny zoom. Solidnie odświeżona została rzecz jasna specyfikacja sprzętowa. Huawei P40 Pro to smartfon, który w żadnym aspekcie nie idzie na kompromisy i stanowi niekwestionowane centrum ekosystemu tego producenta. Laptop o świetnym stosunku jakości do ceny Huawei MateBook X Pro w uzupełnieniu z Huawei P40 Pro to mistrzowski duet Uzupełnieniem możliwości Huawei P40 Pro w sytuacji, kiedy potrzebujemy solidnego, mobilnego laptopa zarówno w rozrywce, jak i w pracy, jest oczywiście Huawei MateBook X Pro. W parze z możliwościami sprzętowymi idzie bogata funkcjonalność rozwijanego przez Huawei oprogramowania. Na przykład Huawei Share OneHop, które pozwala na błyskawiczne bezprzewodowe przenoszenie plików pomiędzy urządzeniami potrzebuje na przeniesienie 500 zdjęć ze smartfonu na komputer Huawei zaledwie jednej minuty. Kolejnym atutem jest Huawei Share Multi-Screen Collaboration – funkcja umożliwiające dzielenie ekranu tak, aby z poziomu komputera możliwe było także korzystanie z innych urządzeń, np. smartfonu. Otrzymujemy zatem kompletne narzędzie, które znacząco usprawnia multitasking wewnątrz ekosystemu, jest wygodne i pozawala na zaoszczędzenie czasu. Ultrabook właśnie stał się jeszcze ciekawszą propozycją, gdyż w ramach akcji Huawei Together, MateBooka X Pro będzie można kupić w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 (z wyłączeniem Watch GT 2 42 mm w kolorze złotym), bezprzewodowymi słuchawkami FreeBuds 3 oraz najnowszym routerem Huawei WiFi AX3 Quad-Core. Tablet, który może zastąpić tradycyjne laptopy Huawei MatePad Pro. W swojej klasie nie ma sobie równych Spora cześć użytkowników, obok klasycznych ultarbookowych konstrukcji, preferuje także wykorzystanie zaawansowanych tabletów. Tu także Huawei ma wiele do zaoferowania, gdyż model MatePad Pro z preinstalowanym Androidem 10 i zestawem aplikacji Huawei stanowi jedną z najlepszych propozycji w swojej klasie. Nowe możliwości przed użytkownikami tabletu otwiera wygodna klawiatura. W środku znajdziemy znany już z flagowego Huawei P40 Pro ośmiordzeniowy układ Kirin 990 oraz 16-rdzeniową zintegrowaną grafikę Mali-G76. Akcja Huawei Together to idealny moment, by zdecydować się na Huawei MatePad Pro, gdyż od 1 sierpnia wraz z nim oferowany jest rysik M-Pencil oraz wspominane etui z klawiaturą, a także 90-dniowy dostęp do oferty FilmBox w usłudze Huawei Filmy oraz 50 GB w Huawei Chmura. Smartwatch o ogromnych możliwościach Huawei Watch GT 2 to wisienka na torcie całego ekosystemu Jak już wspominano, produkty Huawei tworzą dziś kompletny i spójny ekosystem, a ten w połowie 2020 roku nie może się obejść bez zaawansowanego smartwacha. Za taki z pewnością można uważać Huawei Watch GT 2, który dzięki dostępności wielu różnych wariantów trafi pod względem wzornictwa w każde gusta. Huawei Watch GT 2 pozwala nawet na dwa tygodnie pracy bez konieczności ładowania akumulatora. Oczywiście jak przystało na urządzenie tej klasy, smartwatch jest naszpikowany wszelkiej maści czujnikami – poza akcelerometrem i żyroskopem dostępny jest m.in. pulsometr czy barometr. Smartwatch Huawei Watch GT 2 (z wyłączeniem Watch GT 2 42 mm w kolorze złotym) jest już dostępny w zestawie z laptopem Huawei MateBook X Pro. FreeBuds 3 – muzyczna wolność od przewodów Huawei FreeBuds 3 czyli do 20 godzin pracy przy użyciu etui ładującego Będąc już przy urządzeniach mobilnych, ubieralnych i akcesoriach, nie sposób pominąć słuchawek Huawei FreeBuds 3, które w ramach kampanii Huawei Together można nabyć w zestawie z laptopem lub jako osobny produkt, w atrakcyjnej cenie 399 zł. W przypadku zaawansowanych słuchawek true wireless jest to bardzo dobra cena. FreeBuds 3 wyposażone zostały w przetwornik dynamiczny ⌀14,2 mm, system aktywnej redukcji szumów i układ Kirin A1. Pełnię swoich możliwości słuchawki otwierają przed posiadaczami smartfonów Huawei z systemem EMUI 10 lub nowszym. Mogą oni bowiem uzyskać dostęp do szeregu dodatkowych funkcji, jak np. automatyczne parowanie i wykrywanie użytkowania. Zastosowanie akumulatorów zarówno w samych słuchawkach, jak i w etui ładującym pozwala na 4 godziny pracy na jednym ładowaniu samych słuchawek i do 20 godzin pracy przy użyciu etui ładującego. Czas na coś nowego – inteligentny głośnik Huawei Sound X to niezapomniane wrażenia dzięki 360-stopniowemu dźwiękowi przestrzennemu Wisienką na torcie jest najnowsze dziecko Huawei, czyli głośnik Sound X. Jego główny wyróżnikiem jest technologia 360-stopniowego dźwięku przestrzennego oraz podwójne 60-watowe głośniki niskotonowe Devialet i sześć 30-watowych głośników pełnozakresowych. Huawei Sound X zwraca uwagę z jeszcze jednego powodu – oferuje on obsługę Huawei Share, dzięki czemu użytkownicy urządzeń Huawei z łatwością mogą przesyłać do niego dane i dokonywać synchronizacji np. ze smartfonem Huawei P40 Pro. Głośnik można nabyć w rekomendowanej cenie 1399 zł w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie oraz w sklepach Empik, Komputronik, Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom. W sklepach Media Markt specjalna oferta na głośnik Huawei Sound X dostępna jest od 5 sierpnia. Oprócz wspominanych już zestawów Huawei zaoferował wybrane smartwache i słuchawki w nowych, atrakcyjnych cenach. Huawei Watch GT 2 (42 mm) będzie można kupić w rekomendowanej cenie 799 zł, model Watch GT 2 (42 mm) w kolorze złotym za 999 zł, a najnowsze bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 3 w cenie 399 zł. Oferta na te trzy produkty potrwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia w sklepie internetowym huawei.pl, w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie i w sklepach Empik, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom oraz u operatorów sieci Orange i Play. Warto zaznaczyć, że w przypadku zestawów z ultrabookiem Matebook X Pro i tabletem MatePad Pro oferta jest limitowana – dostępnych będzie 100 zestawów zarówno w przypadku ultrabooka, jak i tabletu – oferta potrwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Huawei Together – dołącz do ekosystemu Połącz wszystko jednym dotknięciem Już nawet pobieżny przegląd aktualnej oferty Huawei pozwala stwierdzić, że na rynku konsumenckim producent spełnia dziś nawet najbardziej wyśrubowane wymagania. Zarówno w segmencie smartfonów, laptopów, tabletów, smartwachy, jak i urządzeń audio Huawei ma bardzo wiele do zaoferowania i właśnie ten aspekt – przedstawienie spójnego systemu, który odczuwalnie zwiększa wygodę w codziennym korzystaniu z urządzeń, oszczędzając czas samych użytkowników – sygnalizowany jest najwyraźniej w kampanii Huawei Together 2020. Na jej potrzeby producent przygotował filmy promocyjne prezentujące możliwości urządzeń premium Huawei oraz ich szerokie zastosowania zastosowania, także w scenariuszach wymagających kreatywności. W gronie zaangażowanych w akcję celebrytów znalazł się ambasador Huawei w Europie, Robert Lewandowski, a także Małgorzata Kożuchowska, Karolina Pisarek, Marcin Tyszka, Krzysztof Jankes Jankowski. Materiał powstał we współpracy z Huawei Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze