Spryskaj kostkę brukową. Po wykwitach nie będzie śladu

Jak wyczyścić wapienne wykwity z kostki brukowej?

Chociaż białe wykwity nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, to ich pojawienie się sprawia, że kostka brukowa nie wygląda zbyt ładnie. Biały osad z biegiem czasu znika sam, a jego obecność może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Długość tego okresu zależy od warunków atmosferycznych, częstości użytkowania powierzchni oraz dbałości o kostkę. Jak można go usunąć, bez czekania aż sam zniknie?