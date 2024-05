Spryskaj rolkę papieru. Patent za grosze odmienia łazienkę

Łazienka to nasze małe, domowe spa. Zmywamy z niej trud minionego dnia i oddajemy się licznym zabiegom pielęgnacyjnym. Nic tak nie umila relaksu, jak przyjemny zapach, który unosi się w pomieszczeniu.

Co zrobić, żeby w łazience ładnie pachniało? Nie musisz kupować drogich dyfuzorów czy sprayów. Wystarczy, że wykorzystasz rolkę po papierze, a w pomieszczeniu uniesie się piękny aromat.

Jak usunąć nieprzyjemny zapach z łazienki?

Nie ma się co oszukiwać, w łazience nie zawsze przyjemnie pachnie. To sprawka bakterii, które osadzają się na toalecie, w odpływie, a także na dywaniku i ręcznikach. W kontakcie z wilgocią zaczynają się mnożyć, co sprawia, że w pomieszczeniu unosi się niemiła woń.

Jak się go pozbyć? Zacznij od dokładnego wyczyszczenia łazienki. Wykorzystaj do tego sodę oczyszczoną, która dokładnie dezynfekuje powierzchnię i neutralizuje nieprzyjemnie zapachy. Dodaj ją do wody i przetrzyj płytki, ceramikę i armaturę. Nie zapomnij o dokładnym wyczyszczeniu odpływów. Wsyp do nich opakowanie sody i wlej pół szklanki gorącego octu. Mieszanka zacznie musować — to całkowicie naturalne zjawisko. Pozostaw ją tak na kwadrans, a po kwadransie wlej do odpływu zimną wodę.

Pamiętaj też o wypraniu ręczników. Przed włożeniem ich do pralki wymocz je w gorącej wodzie z dodatkiem dwóch opakowań sody oczyszczonej, a następnie wrzuć je do pralki. Płyn do płukania zastąp octem lub roztworem z wody i kwasku cytrynowego. Soda oczyszczona pozbędzie się fetoru, a ocet dodatkowo odkazi i zmiękczy tkaninę.

Skrop rolkę papieru. W łazience będzie przyjemnie pachniało

Usunięcie nieprzyjemnego zapachu to już połowa sukcesu. Po dokładnym sprzątnięciu łazienki czas na przygotowanie domowego odświeżacza powietrza. Nie potrzebujesz żadnych specjalistycznych preparatów czy przyrządów. Wystarczy, że wyciągniesz zapas papieru toaletowego z opakowania i spryskasz wnętrze rolki ulubionymi perfumami. Po spryskaniu ustaw je na szafce bądź wieszaku, a przyjemny aromat wypełni całą łazienkę.

Jeśli jesteś miłośnikiem naturalnych zapachów, zamień perfumy na olejki eteryczne. Kupisz je w każdej aptece i wydasz nie więcej niż 15 złotych. Olejki można ze sobą mieszać, tworząc ulubione kompozycje zapachowe.

