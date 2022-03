Spryt, werwa, otwarta głowa i umiejętność działania pod presją. Masz je wszystkie?

Startuje drugi sezon programu

W każdym odcinku "99 – Gra o wszystko" uczestnikami kieruje tajemniczy głos, który obserwuje ich i mówi, co mają robić. Pojawiają się też goście specjalni, którzy wyjaśniają, na czym polegać będzie dana dyscyplina. Co ciekawe, w drugim sezonie programu, który ma premierę w najbliższą sobotę o 21:45, nie pojawią się już gwiazdy show biznesu, lecz "zwykli ludzie" z całej Polski. Do tej pory mogli oglądać zmagania VIP-ów w pierwszej edycji, a teraz sami opuszczą strefę komfortu i postawią stopy na wielkiej arenie. Na każdego zawodnika czeka nie tylko 99 rywali, ale i 99 różnorodnych, zaskakujących konkurencji, a każda z nich eliminuje z gry jedną osobę. Wśród graczy zobaczymy ludzi z różnych grup społecznych – intelektualistów, sportowców, studentów, emerytów, a także małżeństwa i rodzeństwa. Bohaterami będą m.in.: Iwona, która zawodowo zajmuje się fotografią ślubną, Grzegorz - kierowca taksówki, a także Piotr i Paweł, bliźniacy pozytywnie nastawieni do życia. Na zawodników czekać będą różnego rodzaju testy sprawnościowe z użyciem piłek, ognia, a nawet... ziemniaków i dropsów. Nie zabraknie również zabaw sensorycznych czy zręcznościowych, a niektórzy uczestnicy przekonają się, jak wielką rolę odgrywa zwykły fart.